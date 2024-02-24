برلماني لبناني سابق لـ"إرم نيوز": "حزب الله" يخوض حربا عبثية
وصف النائب اللبناني السابق نبيل نقولا الحرب التي تخوضها ميليشيا حزب الله مع إسرائيل في الجنوب اللبناني، بأنها "عبثية ومدمّرة للبنان وشعبه"، وحمّل الدولة "مسؤولية السماح بحدوثها".
وقال نقولا لـ"إرم نيوز" إنه "ضد تفرّد حزب الله بقرار الحرب دون التشاور مع باقي الأطراف اللبنانية، متخطياً مشاعر اللبنانيين وأوضاعهم الحياتية والنفسية الصعبة".
وشدد النائب السابق الذي كان ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، وانفصل عنه مؤخراً، على أن "أي عمل يحدث على الأراضي اللبنانية يجب أن يدرس ويتخذ القرار بشأنه بموافقة جميع مكونات الشعب".
وأشار إلى أنه "نبّه منذ اندلاع فتيل الاشتباكات، وقبل انفصاله عن التيار الوطني الحر، من الحرب وتداعياتها الخطيرة على لبنان، واتُهم حينها بالمزايدة على التيار والخروج بالمواقف عنه".
وأضاف: "كان على حزب الله أن يخاف على لبنان الجريح ويرفض حتى تدمير رقعة صغيرة من البلد، فالشعب اللبناني المنهك اقتصاديا والمسروقة أحلامه والمنهوبة أمواله من الدولة والمصارف، ليست لديه أدنى مقومات الصمود وغير قادر على تحمل تبعات هذه الحرب".
وبخصوص ما ورد في الورقة الفرنسية التي استلمتها الدولة، وورد فيها انسحاب ميليشيا حزب الله 10 كيلومترات انسجاماً مع فحوى القرار 1701، قال نقولا إن "تطبيق القرار يجب أن يكون على ضفتي الحدود مع إسرائيل، وكل ما يُطبّق على لبنان يجب أن يُطبّق على إسرائيل، ويجب استرداد الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل التي تزعم بأنها تابعة لسوريا، ولبنان هو الذي يفاوض مع سوريا بعد استردادها لإثبات لبنانيتها".
وعن مسألة دعم الجيش لتمكينه من الصمود، طالب نقولا "بدعم الجيش ليكون السلطة اللبنانية الوحيدة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية من الناقورة إلى النهر الكبير الجنوبي ومن البحر المتوسط إلى نهر العاصي"، واعتبر أن " القرارات الدولية تنتقص من سيادة لبنان على أرضه"، رافضاً "ما يسمى استراتيجية دفاعية تعطي دوراً لقوى مسلحة خارج إطار الدولة"، داعياً إلى " نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية".
وأضاف أنه ليس مع " السلطة الفاسدة القائمة التي تتقاسم المغانم، وتذلّ اللبناني بمعيشته وتدوس على كرامته، بل مع قيام دولة قوية تطبق القوانين وترعى حقوق المواطن بعيدا عن المحاصصة".
وردا على سؤال عن إمكانية توسع الحرب، وما إذا كان حزب الله يخشى ذلك، أجاب أنه "لا شيء يمنع توسع الحرب، وفيما يخص حزب الله، ليس لدي فكرة عن استراتيجيته ومشاريعه وكيف تؤخذ قراراته، فإذا ما كان قراره يُتخذ داخليا فعليه أن يخاف على لبنان وشعبه، وإذا كان قراره يأتي من الخارج فلا أعرف ماذا يريد الخارج من لبنان، بالتالي لا أعرف إذا كان حزب الله يخاف على لبنان أم لا".
وعن الاستدارة التي قام بها التيار على حزب الله مؤخرا، بين نقولا "لا أستغرب هذه الاستدارة، فالبند الأساسي في تفاهم مار مخايل هو حماية لبنان وبناء الدولة، والنتيجة بيّنت أنه كان تفاهم مصالح، لم يبنِ دولة بل بنى على حسابه فريق من اللبنانيين دولته الخاصة، وبنى سلطة فيها تقاسم للحصص والمنافع، وأساء الى شريحة كبيرة من اللبنانيين شعرَت إزاءه بالخوف والغبن وعدم الثقة، لما حدث هذا التفاهم، كنت أعول على ان يتوسع ليشمل كل اللبنانيين. إنما كانت النتيجة أنه أدى إلى الإنزواء وتشكيل تكتلات منغلقة على ذاتها تسعى الى تقاسم الجبنة".
وحول انفصاله عن التيار الوطني الحر اعتبر، أوضح أنه "لم ينفصل عن التيار بل التيار هو الذي انفصل عن مبادئه الأساسية وعمل لأجل السلطة ولم يعمل لأجل الوطن، التيار علمني أنني إذا ما خُيّرت بين حزبي وضميري علي اختيار ضميري. وأنا حررت ضميري مستشهدا بقول السيد المسيح الحقيقة تحرركم".