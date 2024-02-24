برلماني لبناني سابق لـ"إرم نيوز": "حزب الله" يخوض حربا عبثية

وصف النائب اللبناني السابق نبيل نقولا الحرب التي تخوضها ميليشيا حزب الله مع إسرائيل في الجنوب اللبناني، بأنها "عبثية ومدمّرة للبنان وشعبه"، وحمّل الدولة "مسؤولية السماح بحدوثها".

وقال نقولا لـ"إرم نيوز" إنه "ضد تفرّد حزب الله بقرار الحرب دون التشاور مع باقي الأطراف اللبنانية، متخطياً مشاعر اللبنانيين وأوضاعهم الحياتية والنفسية الصعبة".

وشدد النائب السابق الذي كان ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، وانفصل عنه مؤخراً، على أن "أي عمل يحدث على الأراضي اللبنانية يجب أن يدرس ويتخذ القرار بشأنه بموافقة جميع مكونات الشعب".

وأشار إلى أنه "نبّه منذ اندلاع فتيل الاشتباكات، وقبل انفصاله عن التيار الوطني الحر، من الحرب وتداعياتها الخطيرة على لبنان، واتُهم حينها بالمزايدة على التيار والخروج بالمواقف عنه".

وأضاف: "كان على حزب الله أن يخاف على لبنان الجريح ويرفض حتى تدمير رقعة صغيرة من البلد، فالشعب اللبناني المنهك اقتصاديا والمسروقة أحلامه والمنهوبة أمواله من الدولة والمصارف، ليست لديه أدنى مقومات الصمود وغير قادر على تحمل تبعات هذه الحرب".

وبخصوص ما ورد في الورقة الفرنسية التي استلمتها الدولة، وورد فيها انسحاب ميليشيا حزب الله 10 كيلومترات انسجاماً مع فحوى القرار 1701، قال نقولا إن "تطبيق القرار يجب أن يكون على ضفتي الحدود مع إسرائيل، وكل ما يُطبّق على لبنان يجب أن يُطبّق على إسرائيل، ويجب استرداد الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل التي تزعم بأنها تابعة لسوريا، ولبنان هو الذي يفاوض مع سوريا بعد استردادها لإثبات لبنانيتها".