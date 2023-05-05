توقيف مستوطنين حاولوا إدخال "قربان" لذبحه في الأقصى
حاولت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، الوصول إلى أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهم يحملون خروفًا (قربانًا) من أجل ذبحه عند باب الحرم، قبل أن توقفهم الشرطة الإسرائيلية.
وأكد أحد حراس المسجد الأقصى لـ" إرم نيوز" أن جماعة ما تسمّى"العودة إلى جبل الهيكل" حاولوا استغفال الحراسة عند الأبواب من أجل إدخال خروف (قربان) إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الجمعة، والذي يصادف عند اليهود عيد الفصح الثاني (وهو مناسبة تعويضية بحسب التعاليم التوراتية لمن فاته تقديم القربان في موعده).
وبحسب شهود عيان، فإن الشرطة الإسرائيلية احتجزت المستوطنين والقربان الذي كانوا يحاولون إدخاله.
وسبق لجماعات الهيكل المتطرفة أن حاولت استغلال "الفصح الثاني" لتجديد مسعاها إلى إدخال قربان الفصح إلى الأقصى في أعوام سابقة، مستغلين مناسبات دينية مختلفة.