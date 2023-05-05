توقيف مستوطنين حاولوا إدخال "قربان" لذبحه في الأقصى

حاولت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، الوصول إلى أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهم يحملون خروفًا (قربانًا) من أجل ذبحه عند باب الحرم، قبل أن توقفهم الشرطة الإسرائيلية.