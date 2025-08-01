سجن مسؤول إيراني كبير بتهمة "انتقاد السنوار"

قالت "القناة 12" العبرية، إن محكمة إيرانية قضت بالسجن على مسؤول كبير سابق في وزارة الداخلية الإيرانية، بتهمة انتقاد زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار.

وكان المسؤول الكبير عبد الرضا داوري يشغل، في السابق، منصب مستشار وزير الداخلية الإيراني، ونائب رئيس وكالة الأنباء الرسمية، وهو معروف بمنشوراته الاستفزازية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي.

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أما المنشور الذي تسبب في سجنه لستة أشهر، فيعود إلى سبتمبر/أيلول 2024، حيث نشره على منصة X، وشكك فيه في دوافع السنوار للهجوم، وألمح إلى احتمال تعاونه، قائلًا: "أثناء سجنه في إسرائيل، كان السنوار يجيد اللغة العبرية، وكان بمثابة وسيط بين السجناء والسلطات الإسرائيلية".

وأشار داوري إلى وجود "علامات استفهام كبيرة"، لأن الهجوم – بحسب رأيه – بدأ من دون تنسيق مع إسماعيل هنية أو حزب الله في لبنان أو إيران.

ولاحقاً حذف المسؤول الإيراني المنشور.

وبحسب التقرير، شمل الحكم أيضًا غرامة مالية، ومصادرة هاتفه، ومنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، يُحقّق معه في قضية أخرى تتعلق بتصريحات أدلى بها ضد الرئيس السابق للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.