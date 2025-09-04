الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، والتي طالت، يوم أمس الأربعاء، عدّة مدن وبلدات جنوبية، سقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الاعتداءات استهدفت مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان، في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 1701، ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وفي تحدٍّ علني للإرادة الدولية.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.