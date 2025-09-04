مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب

logo
العالم العربي

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
دخان متصاعد إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنانالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:37 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، والتي طالت، يوم أمس الأربعاء، عدّة مدن وبلدات جنوبية، سقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال.

أخبار ذات علاقة

من غارات سابقة على جنوب لبنان

قتيل وجرحى بتجدد الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الاعتداءات استهدفت مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان، في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 1701، ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وفي تحدٍّ علني للإرادة الدولية. 

أخبار ذات علاقة

قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان

بعد الاعتداءات الإسرائيلية.. بيان غربي مشترك بشأن "اليونيفيل"

 وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC