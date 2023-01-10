العراق.. اعتقال مدير مصرف حكومي ومعاونه بتهمة اختلاس مبلغ ضخم
أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء، اعتقال مدير المصرف العقاري، ومعاونه في محافظة الديوانية، بتهمة اختلاس مبالغ ضخمة.
وقالت الهيئة في بيان، إنه "بعد التحري والتقصي واستصدار مذكرة قبض بحق المتهمين، تمكن فريق من المكتب من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانية"، بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بـ(1.800.000.000) دينار (أكثر من مليون دولار) من المصرف".
وأضافت أن "العملية، نفذت استنادا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عملية الاختلاس، فضلا عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة".
وأضافت أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وتنظيم محضر أصولي، وعـرضـه بصحبة المبرزات والمتهمين عـلى قاضي الخفر في محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا الفساد؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
وجاء اعتقال مدير المصرف العقاري، بعد ساعات على توقيف محافظ الديوانية، زهير الشعلان، إثر اتهامه بالفساد المالي والإداري.
وتحفظت الهيئة العراقية على اسم مدير المصرف ومعاونه بداعي استمرار التحقيقات في القضية.