العراق.. اعتقال مدير مصرف حكومي ومعاونه بتهمة اختلاس مبلغ ضخم

وأضافت أن "العملية، نفذت استنادا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عملية الاختلاس، فضلا عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة".

وأضافت أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وتنظيم محضر أصولي، وعـرضـه بصحبة المبرزات والمتهمين عـلى قاضي الخفر في محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا الفساد؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".