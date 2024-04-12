رئيس الشاباك السابق: إسرائيل بحاجة قيادة جديدة لتطلق مسار حل الدولتين

قال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عامي أيالون، إن زعماء إسرائيل فشلوا في تحديد الأهداف السياسية للحرب على غزة، وعند هذه النقطة فإن القتال المستمر لن يقرب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من السلام طويل الأمد.

وأضاف أيالون، في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أنه "يتعين على إسرائيل الآن أن تطلق مسارًا دبلوماسيًا يحيي الهدف النهائي المتمثل في حل الدولتين، وهي بحاجة إلى قيادة جديدة للقيام بهذه المهمة".

واعتبر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "حرباً عادلة"؛ لأنها جاءت ردًا على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه قال إنها حرب قاسية بشكل خاص، لأن القتال يجري في مراكز سكانية مزدحمة، ولأن "العدو حوّل المدارس والمساجد والمستشفيات، وهي الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، إلى أماكن قتال".

وأكد أيالون أنه "بينما يختبئ قادة حماس ومقاتلوها في أنفاق غزة، التي تمتد لمئات الأميال، فإن المدنيين يظلون عزلًا في خط النار".

وقال إنه من المفهوم أن الفلسطينيين ينظرون إلى الصراع بشكل مختلف عن الإسرائيليين، إذ يتسامح أغلبهم مع حماس، أو ربما يدعمونها، لأنها في نظرهم تشن حرب تحرير ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو رفضوا أجندتها التي وصفها بـ"المتطرفة"، أو اعترفوا بالفساد المتأصل في تضحيتها بالمدنيين.

وأشار الكاتب إلى أنه مع مرور الوقت، واستمرار أعداد القتلى الفلسطينيين في الارتفاع، فإن الفظائع التي ارتكبتها حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتلاشى من الوعي العام العالمي، فقد أضعفت إسرائيل قضيتها حتى تتمكن من اكتساب الأرضية الأخلاقية للحرب.