دمشق تؤكد دعمها لموقف بكين في أزمة المنطاد الصيني مع واشنطن

وأكدت الخارجية السورية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، دعمها للموقف الصيني، وتمسكها بالحوار لحل النزاعات بين الدول.

وأضاف البيان أن واشنطن "كعادتها لجأت إلى استخدام العنف بدلًا من التعامل مع حالات كهذه بجدية ومسؤولية".

وجاء الموقف السوري في خضم انشغال سلطات البلاد بعمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من سوريا وتركيا.

وكانت مقاتلة أمريكية أسقطت، السبت الماضي، ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني أثناء تحليقه قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا بعد أسبوع من دخوله لأول مرة المجال الجوي الأمريكي.