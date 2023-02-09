دمشق تؤكد دعمها لموقف بكين في أزمة المنطاد الصيني مع واشنطن
أكدت سوريا، اليوم الخميس، دعمها للموقف الصيني في أزمة المنطاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن إدانتها للهجوم الأمريكي على المنطاد الذي قالت واشنطن إنه للتجسس.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية أن المنطاد "مخصص للأبحاث المدنية، ودخل أجواء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قوة قاهرة، ولم يمثل تهديدًا عسكريًا أو مدنيًا".
وأكدت الخارجية السورية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، دعمها للموقف الصيني، وتمسكها بالحوار لحل النزاعات بين الدول.
وأضاف البيان أن واشنطن "كعادتها لجأت إلى استخدام العنف بدلًا من التعامل مع حالات كهذه بجدية ومسؤولية".
وجاء الموقف السوري في خضم انشغال سلطات البلاد بعمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من سوريا وتركيا.
وكانت مقاتلة أمريكية أسقطت، السبت الماضي، ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني أثناء تحليقه قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا بعد أسبوع من دخوله لأول مرة المجال الجوي الأمريكي.
وقال مسؤول عسكري أمريكي إن عدة طائرات مقاتلة، وطائرات إعادة التزود بالوقود، شاركت في المهمة، لكن طائرة واحدة مقاتلة نفذت المهمة بصاروخ واحد.
وأدانت الصين بشدة الهجوم العسكري على المنطاد الذي قالت إنه كان يتم استخدامه في مجال الأرصاد الجوية، وأغراض علمية أخرى، وقالت إنه ضل طريقه إلى المجال الجوي الأمريكي "بطريق الخطأ تمامًا".
وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد في أجوائها بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.
وما زالت هناك تساؤلات بشأن حجم المعلومات التي ربما جمعتها الصين خلال رحلة المنطاد عبر الولايات المتحدة.