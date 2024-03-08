"أبوي مات جوعان".. غزي مغترب يبكي أباه

روى الشاب الفلسطيني أحمد شاهين المغترب في بلجيكا، مأساة موت والده جوعاً في شمال قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقال شاهين لـ"إرم نيوز": "والدي كان كبيراً في السن ومريضاً ولا يقوى على مواجهة المصاعب، وكنت في كل مرة أتحدث معه أطلب منه أن ينزح إلى جنوب القطاع، تجنباً للموت بسبب القصف الإسرائيلي المدمر، ولكن كان يكرر القول إن حياة النزوح ستكون أصعب من التي نعيشها الآن".

وأضاف: "القصف ازداد ونزحت عائلتي من مكان إلى آخر في مخيم جباليا، حتى استقرت داخل أحد مراكز الإيواء وسط حالة معيشية صعبة وتوقف للمنظومة الصحية عن العمل، قبل بدء نفاد المخزون الغذائي، ورغم ذلك كنت كلما أهاتف والدي محاولًا إقناعه بالنزوح نحو الجنوب يرفض ويصر على البقاء".

وتابع شاهين: "كنت أعيش حالة قلق وتوتر وبالكاد أستطيع التواصل مع العائلة لسوء شبكات الاتصال والإنترنت هناك، فكلما كنت أسمع عن قصف عنيف في المنطقة التي نزحوا إليها أصبح كالطفل الصغير الذي يريد والديه في الحال، وأحاول التواصل مئات المرات دون مبالغة ولكن دون جدوى".

ولفت أنه "مع استمرار الحصار الإسرائيلي لشمال القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية لأشهر، بدأت المواد الغذائية بالنفاد ولم يعد لها أي وجود، وبدأت عائلتي كباقي المواطنين بطحن أعلاف الحيوانات والطيور بدلًا عن الطحين، وبدأ شقيقي الأصغر أسامة بالبحث اليومي عن حشائش طبيعية لطحنها وطبخها كالخبيزة والحميض والقُرّيص".