ديمقراطيون يطالبون بتحقيق مستقل في مقتل أمريكي على يد مستوطنين

دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة مواطن أمريكي تعرض لضرب أفضى إلى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

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وبحسب "رويترز"، قاد السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 عضوا ديمقراطيا وبعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة المواطن الأمريكي سيف الله مسلط.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى ما وصفوه بغياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أمريكيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير/ كانون الثاني 2022، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.

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وتعرض مسلط (20 عاما) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في بلدة سنجل بالضفة الغربية.

وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات، وإنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في 15 يوليو/ تموز، إنه طلب من إسرائيل "التحقيق بجدية" في مقتل مسلط، واصفا ما حدث بأنه "عمل إجرامي وإرهابي".

وشكلت تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، انتقادا علنيا نادرا ومباشرا من الولايات المتحدة في أعقاب وفاة مواطن فلسطيني أمريكي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.