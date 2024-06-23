مصدر إسرائيلي: المفاوضات مع حماس في مأزق ولا خيار سوى الحرب

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إنه لم يعد هناك مسار واضح للمفاوضات مع حركة حماس، سوى الخيار العسكري.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، في تصريح نقلته قناة "الأخبار 12" العبرية، اليوم الأحد، أن الوسطاء المنخرطين في المفاوضات "لم تعد لديهم أوراق ضغط على قيادة حماس، ولم يعد هناك مسار واضح يمكنه أن يؤشر على إمكانية إحراز تقدم".

المفاوضات في مأزق

وأكد أنه "لم يتبق لإسرائيل سوى ورقة الضغط العسكري"، لافتًا إلى أن المفاوضات الدائرة بشأن الأسرى بلغت أقصى ما هو ممكن، ولم يعد هناك شيء للتفاوض عليه بالنسبة لتل أبيب.

ولفتت القناة العبرية إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل جرّاء فشل الحكومة في إعادة من تبقوا من الأسرى، والاحتجاجات التي تباشرها عائلاتهم وأقاربهم، وحقيقة أن وسطاء المفاوضات فقدوا أدوات الضغط ، ولم يعد بمقدورهم طرح عرض أفضل مما طُرح حتى الآن.

وأوضحت أن العنوان الحالي للمفاوضات هو أنها "في مأزق دون وجود مسار واضح للتقدم".

ونقلت عن المصدر ذاته قوله: "الكرة حاليًا في ملعب حماس، وعلى الحركة أن توفر إجابات واضحة".

وتابع المصدر: "إذا نفذت حماس ما عليها، سوف توقف إسرائيل الحرب في الوقت الذي يحدده الاتفاق، والأمر يخضع لمسألة إعادة المخطوفين".