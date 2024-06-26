إسرائيل تغتال مسؤول تطوير منظومة صواريخ "الجهاد الإسلامي" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال الشاب الفلسطيني فادي جهاد الوادية، الذي تتهمه إسرائيل بالضلوع في تطوير منظومة الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عملية الاغتيال تمت خلال غارة نفذتها "طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري من القيادة الجنوبية وهيئة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" أن الوادية كان "ناشطًا في الجهاد الإسلامي ولعب دوراً في تطوير منظومة الصواريخ في الحركة".

وأشار أدرعي إلى أن الوادية "ذو خبرة خاصة في مجالات الإلكترونيات والكيمياء في الحركة" الفلسطينية، التي تقاتل إسرائيل إلى جانب حركة حماس خلال حرب غزة.