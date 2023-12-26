نتنياهو يمنع غالانت من إجراء مناقشات مع رئيس الموساد بشأن الرهائن

كشف تقرير للقناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع وزير الدفاع يوآف غالانت من عقد اجتماعات لمناقشة الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة أثناء حضور رئيس الموساد ديفيد بارنيع.

ونسب التقرير ذاته إلى مصادر حكومية القول "إن نتنياهو لا يمكنه منع غالانت من عقد اجتماعات مع كبار القادة العسكريين والأمنيين، ولكنه -أي نتنياهو- منعه من ضم بارنيع إلى أي اجتماع نقاشي لا يكون رئيس الوزراء طرفا فيه".

وفي مناسبتين على الأقل، دعا الوزير غالانت، رئيس الموساد، لحضور اجتماعات، ولكنه تلقى رفضا من مكتب نتنياهو للدعوات، وفقا لما ورد في تقرير القناة.

ولفت التقرير إلى أن مكتب رئيس الوزراء رد على تقرير القناة، بنفي وجود مثل هذه القيود على غالانت أو بارنيع، ولكن المكتب ذاته أكد أن حكومة الحرب هي الهيئة الوحيدة التي "تحدد السياسة وتقرر بشأن مسألة الرهائن والمفقودين" و"ليس هناك استثناء" بحسب تعبيره.