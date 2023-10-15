نُذر الحرب تلوح في الجنوب.. هل لبنان جاهز لها؟

أما فيما يخص تأمين المواد الغذائية، والمخاوف من انقطاعها، أو على الأقل شحّها، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في تصريحات أخيرة له، إن المواد الموجودة في المخازن والأسواق، ومن كل الأصناف، تكفي لبنان لمدة 3 أشهر.

أما المخزون من القمح فيكفي لنحو شهرين، لأن لبنان لا يمكنه تخزين كميات أكبر بعدما تم تدمير مباني تخزين القمح (الأهراءات) في التفجير الذي شهده مرفأ بيروت.

وفي ظل المقدّرات المحدودة يشعر اللبنانيون أنهم يعيشون على حافة الهاوية، بحسب التوصيف الذي يرى كثير من اللبنانيين أنه يصف الحالة دون مبالغة نظرًا لعدد من المعطيات.

الخبيرة الاقتصادية ليال منصور قالت لـ "إرم نيوز"، إن "لبنان غير قادر على الدخول في أي صراع في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه". وإنه لن يلقى الدعم الذي شهده في أحداث سابقة مماثلة، "لأنه منبوذ".