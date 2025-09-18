منظمة دولية تطالب إيطاليا بإنقاذ 93 مهاجراً في المتوسط

دعت منظمة "سي ووتش" الدولية لإغاثة المهاجرين، الخميس، السلطات الإيطالية إلى التدخل لإنقاذ 93 مهاجرا، بينهم حوامل وأطفال، عالقين في سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط.

ومن بين المهاجرين العالقين ثلاث نساء حوامل وسبعة أطفال، بحسب المنظمة.

أخبار ذات علاقة مقتل طفلين بغرق سفينة مهاجرين في البحر المتوسط

ولقي ما لا يقلّ عن 60 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم بعد غرق قاربين في البحر المتوسط منتصف هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وفي حصيلة سابقة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّه منذ بداية العام لقي 456 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم"؛ بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".