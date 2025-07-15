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العالم العربي

"المركزي اللبناني" يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله

"المركزي اللبناني" يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
مقر تابع لمؤسسة القرض الحسنالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 11:50 ص

منع مصرف لبنان المركزي، في تعميم اليوم الثلاثاء، المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لميليشيا حزب الله المدعوم من إيران، بحسب رويترز.

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وفي شهر مايو أيار الفائت كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات اللبنانية بضرورة إغلاق مؤسسات "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، في إطار حملة ممنهجة لقطع مصادر التمويل عن الحزب. 

 وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن الضغط الأمريكي الأخير يأتي في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى شل قدرة حزب الله على إعادة بناء قوته بعد الضربات العسكرية التي تعرض لها، حيث ترى واشنطن أن إبقاء هذه المؤسسات عاملة يمكّن الحزب من تجاوز الأزمات المالية والعسكرية التي يمر بها. 

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وحذر المبعوثون الأمريكيون من أن استمرار عمل "القرض الحسن" سيعرض لبنان لعقوبات اقتصادية إضافية، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

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