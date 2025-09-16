مع انطلاق الاجتياح.. عشرات القتلى والجرحى جراء غارات إسرائيلية على غزة

فُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة، التي بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاجتياحها بالكامل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الدرج، وسط مدينة غزة دون تحذيره، ما أدى لتدمير منازل عدة، ومقتل وإصابة وفقدان من كانوا بها.

كما قتل 4 فلسطينيين، جراء غارة جوية استهدفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وهي المنطقة التي تعرضت لقصف جوي مكثف.

وشن الجيش الإسرائيلي، كذلك عمليات قصف وإطلاق نار على المدارس في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة إعلام عبري: دبابات إسرائيلية تجتاح غزة تزامنا مع هجوم جوي مكثف

وقال موقع "إكسيوس" إن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه البري يوم الإثنين، استعدادًا لاحتلال مدينة غزة، وسط تصاعد موجة النزوح من المدينة باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.

واضطرت عائلات فلسطينية لافتراش الأرصفة في مدينة غزة هربًا من قصف الاحتلال للمنازل والمربعات السكنية، خاصة مع انعدام الخيارات أمام قطاع واسع من الفلسطينيين للنزوح.

وتجد غالبية الأسر في غزة نفسها مضطرة لعدم مغادرة المدينة، في ظل عدم وجود بدائل لهم، أو بسبب عدم توفر التكاليف العالية للنزوح.

وتقدمت آليات إسرائيلية في مناطق جنوب منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وبدأت تنفيذ عميات تجريف واسعة النطاق، وزرع روبوتات متفجرة في مناطق تمهيدًا لنسفها، كما تقدمت في منطقة "زيكيم" شمال غرب المدينة.

ويطوق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة من 3 اتجاهات، مع تقارير تشير إلى اكتمال استعداداته لاجتياح كامل المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية، وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير".