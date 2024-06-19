نصر الله يلوّح بفتح "جبهة المتوسط" و يوجه "تحذيرا نادرا" لقبرص

لوّح الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، بفتح جبهة ضد إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، موجها تهديدا نادرا إلى قبرص، قائلاً إن فتح مطاراتها وقواعدها لإسرائيل كي تستهدف لبنان "يعني أنها أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب".

وتحدث نصر الله عن "بنك أهداف" في البحر المتوسط، قائلاً: "العدو يعرف أن لدينا بنك أهداف حقيقيا وأن ما ينتظر أيضا في البحر الأبيض المتوسط هو كبير جدا".

وفي كلمة ألقاها خلال تأبين قيادي بارز في صفوف حزبه، قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، حذّر نصرالله الأربعاء من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه، في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الاسرائيلي موافقته على "خطط عملياتية لهجوم" على لبنان.

وقال نصرالله "يعرف العدو جيداً أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام (...) وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا"، مضيفاً "عليه أن ينتظرنا براً وجواً وبحراً".