سطو مسلح على أموال رواتب موظفي السويداء

أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، أن جزءًا من الأموال المخصصة لصرف رواتب العاملين في محافظة السويداء تعرّض لسطو مسلح من قبل مجموعات "خارجة عن القانون".

وقالت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنها كانت قد باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين في القطاع العام بالمحافظة، قبل أن تتفاجأ بتعرّض جزء من تلك الأموال للاعتداء المسلح؛ ما أدى إلى عرقلة عمليات الصرف، مشيرة إلى أن فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا تعرّض للهجوم.

وجاء في البيان: "هذا الاعتداء من قبل المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهودنا في استكمال صرف الرواتب للإخوة العاملين والمتقاعدين".

وشدّدت وزارة المالية على أن الدولة السورية "حريصة على القيام بواجبها تجاه أبنائها جميعًا"، مؤكدة تطلعها إلى توفير الشروط المناسبة التي تضمن استمرار الخدمات، وفي مقدمتها "سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لخدمة أبناء المحافظة الكرام".

وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بدءًا من 13 يوليو/تموز ولمدة أسبوع، اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو، وفق المرصد وشهود وفصائل درزية.

واستمرت الاشتباكات أسبوعًا، وأسفرت عن أكثر من 1400 قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.