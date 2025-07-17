سلام يدعو لتغليب المصلحة الوطنية في لبنان بعد أحداث السويداء

ناشد رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين للابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر، في إشارة إلى احتجاجات نظمها دروز لبنانيون شهدت إغلاق طرقات.

وقال سلام في تغريدة، الأربعاء، على منصة (إكس) "في ضوء ما شاهدنا اليوم من أحداث متفرقة أخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".

وأضاف أنه "تواصل مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه أي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار".

وقد شهدت مناطق عدة في لبنان، خصوصا في بيروت والجبل، تجمعات غاضبة واحتجاجات تخللها قطع طرقات، لا سيما في منطقة خلدة وبعض مداخل العاصمة، حيث رفعت الشعارات الداعمة لـ"بني معروف" ورددت الهتافات المؤيدة لأهالي السويداء.