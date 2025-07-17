مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة الكفور جنوبي لبنان

logo
العالم العربي

سلام يدعو لتغليب المصلحة الوطنية في لبنان بعد أحداث السويداء

سلام يدعو لتغليب المصلحة الوطنية في لبنان بعد أحداث السويداء
نواف سلامالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 6:46 ص

ناشد رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين للابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر، في إشارة إلى احتجاجات نظمها دروز لبنانيون شهدت إغلاق طرقات.

وقال سلام في تغريدة، الأربعاء، على منصة (إكس) "في ضوء ما شاهدنا اليوم من أحداث متفرقة أخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".

وأضاف أنه "تواصل مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه أي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار".

وقد شهدت مناطق عدة في لبنان، خصوصا في بيروت والجبل، تجمعات غاضبة واحتجاجات تخللها قطع طرقات، لا سيما في منطقة خلدة وبعض مداخل العاصمة، حيث رفعت الشعارات الداعمة لـ"بني معروف" ورددت الهتافات المؤيدة لأهالي السويداء.

أخبار ذات علاقة

استنكارا لأحداث السويداء.. محتجون "دروز" يقطعون طريقا بجبل لبنان (فيديو)

استنكارا لأحداث السويداء.. محتجون "دروز" يقطعون طريقا بجبل لبنان (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC