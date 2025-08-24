بهجوم مكثف.. ماذا استهدف سلاح الجو الإسرائيلي في صنعاء؟

أكد مصدر عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو شنّ هجومًا على أهداف حوثية في الأراضي اليمنية عصر اليوم الأحد، مستهدفًا مواقع بالقرب من المجمع الرئاسي اليمني في صنعاء وقواعد الصواريخ الحوثية، بما في ذلك ميناء رئيسي في البلاد.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن الهجوم وقع في محيط القصر الرئاسي، الذي كان خاليا من الموظفين، إضافة إلى مخازن وقود ومحطتي كهرباء.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن القصر الرئاسي كان المستهدف من الهجوم، فيما قالت مصادر قريبة من الحوثيين إن القصر كان خاليا ساعة القصف.

وجاء الهجوم رداً على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية، والتي أظهر تحقيق أولي أن أحدها كان يحمل رأسًا حربيًا متشظيًا، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون هذا النوع من الصواريخ ضد إسرائيل، ما وصفته تل أبيب بأنه سابقة خطيرة، بحسب القناة "السابعة" العبرية.

ووفق التقرير العبري، تتسم أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بخبرة عالية في التعامل مع صواريخ من هذا النوع، وقد تم اعتراضها في مناسبات سابقة.

إضافةً إلى ذلك، لا يزال التحقيق جاريًا في سبب الإخفاق في عملية الاعتراض يوم الجمعة، والذي، وفق الرواية الإسرائيلية، لا يرتبط بنوع الصاروخ المُطلق، رغم التشكيك في قدرة الدفاعات على مواجهة هذه النوعية من الصواريخ، كما حدث خلال ضربات إيرانية سابقة وفي الضربة الحوثية الأخيرة غير المسبوقة.