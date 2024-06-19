تونس.. مقاضاة الغنوشي وقيادات من "النهضة" بتهمة التآمر على أمن الدولة

قرر القضاء التونسي، اليوم، إحالة عدد من قيادات حركة "النهضة" الإسلامية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس؛ لمقاضاتهم بسبب تهم تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، قوله إنه سيتم محاكمة قيادات "النهضة" وفقا للفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية التونسية.

وبحسب الترخاني، فإنّ دائرة الاتّهام العاشرة في محكمة الاستئناف تولّت إحالة المتهمين راشد الغنوشي، ويوسف النوري، وأحمد المشرقي، ورفيق بوشلاكة، وماهر زيد، ومحمد الصامتي، ومقداد الماجري، وبلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وعبد الله السخيري، وموفق الكعبي، ومحمد شنينة على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم.

ويواجه هؤلاء اتهامات بارتكاب "مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية".

ويتعلّق ملف القضية باجتماع لـ "جبهة الخلاص" في شهر رمضان من العام الماضي، وتضم الجبهة كبرى قوى المعارضة التونسية.