روسيا تتهم أمريكا بقصف قواتها في سوريا

اتهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دمشق، ألكسندر لافرنتييف، الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد المعارضة السورية بطائرات مسيرة حديثة، "لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم".

وقال لافرنتييف، اليوم الجمعة، لوكالة "ريا نوفستي"، إن "هناك مؤشرات على أن الأمريكيين يحددون مهام من يرعونهم في صفوف المعارضة السورية المسلحة، لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالقوات العسكرية الروسية في سوريا".

وأوضح المسؤول الروسي، أن الأمر لا يتعلق فقط بمنطقة الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل أيضًا بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف: "الأمريكيون بدأوا بالفعل بتزويد المعارضين السوريين بأسلحة ومسيرات حديثة لشن غارات على قاعدتنا الجوية في حميميم"، مشددا على أن الجانب الروسي يحاول "التصدي للاستفزازات المختلفة".