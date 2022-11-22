أعضاء في"المجلس الأعلى" الليبي يطعنون بدستورية تعيين النائب العام الصديق الصور

طعن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الليبي بدستورية تعيين النائب العام، الصديق الصور، على الرغم من مرور أكثر من عام على تعيينه في منصبه.

وتقدم أعضاء المجلس، عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بطعن لدى المحكمة العليا "بعدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام".

وتضمن الطعن الادعاء "بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام"، واعتبر الطاعنون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "خصمًا" في دعوى الطعن.

وظهر نشاط لافت لمكتب النائب العام في الشهور الأخيرة في محاربة وملاحقة قضايا الفساد في الوزارات والمؤسسات المالية والبنوك والبلديات والبعثات الدبلوماسية، مع صدور أوامر بحبس عدد كبير من المسؤولين احتياطيًا.

وكان مجلس النواب الليبي انتخب مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور نائبًا عامًا بالإجماع يوم 20 نيسان/ أبريل 2021.

ووافق المجلس الأعلى للدولة يوم 25 من الشهر نفسه على تعيين الصديق الصور في منصب النائب العام في البلاد بأغلبية 55 صوتًا من إجمالي 84 صوتًا.

واعتبر يومها أن تعيين الصور في المنصب "خطوة مهمة" على طريق توافق مجلسي النواب والدولة على إعادة توحيد المناصب السيادية.