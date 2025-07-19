إيران تعين مسؤولا جديدا لرعاية مصالحها في مصر

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تعيين مجتبى فردوسي بور رئيسًا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مجتبى فردوسي بور قبيل توجهه إلى مصر لتسلم مهامه الرسمية بدلاً من محمد حسين سلطاني فرد.

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وخلال اللقاء، قدّم فردوسي بور تقريراً شاملاً حول وضع العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، إضافة إلى برنامج مقترح لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران ومصر تحركات دبلوماسية هادئة تهدف إلى كسر الجمود الذي ساد طويلاً بين البلدين، وسط مؤشرات على وجود رغبة متبادلة في توسيع قنوات الحوار والتعاون، لا سيما في الملفات الإقليمية الحساسة.