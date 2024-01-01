بدء إدخال مطاعيم الأطفال إلى غزة عبر معبر رفح‎

وأوضحت، أن المطعومات تضم شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهرًا.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية، بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة المصرية في حفظ المطاعيم، لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية.

في وقت سابق، أعلنت الصحة بغزة، عن نفاد المطعومات الخاصة بالأطفال من مستودعاتها؛ ما ينذر بحدوث كارثة صحية، مناشدة الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية بضرورة التدخل الفوري والعاجل للسماح بإدخال هذه المطعومات.

كما سجلت الصحة بغزة عشرات الآلاف من الإصابات بعدوى الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأطفال في مراكز الإيواء لا سيما في ظل انعدام وسائل النظافة العامة والنظافة الشخصية، ونظرّا للتكدس الحاد بين النازحين داخل هذه المراكز.