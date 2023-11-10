هدوء في غزة لـ 4 ساعات.. هدنة مؤقتة أم توقف تكتيكي؟

بعد اتصالات مكثفة، وضغوط دولية، ووساطات عربية، بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على هدنة لمدة 4 ساعات يوميًّا للسماح للمدنيين بمغادرة المنطقة إلى جنوب القطاع.

البيت الأبيض وصف فترات التوقف في القتال بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأشار إلى أنه "لن تكون هناك عمليات عسكرية في مناطق القتال شمال قطاع غزة خلال فترات الهدن".

أمر جيد

وفي هذا الشأن، يرى وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، أن "إبرام هدنة قصيرة أمر جيد، لكنه ليس الهدف المنشود، والمتمثل بوقف إطلاق نار دائم يتبعه إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس".

وبشأن أهمية الهدنة القصيرة، قال السفير محمد العرابي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "وقف إطلاق النار بنحو مؤقت سيتبعه إدخال مساعدات إلى قطاع غزة".

وتأتي الهدنة القصيرة بعد موافقة أمريكية وتأييد عربي ودولي لأهميتها في الوقت الراهن، وفق قول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى عدم طرح فكرة وقف إطلاق النار بنحو دائم على المستوى الدولي.