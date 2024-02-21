ما دلالة تدشين سلاح الجو الإسرائيلي "الذراع الإيرانية"؟
كشف موقع "واللا" العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي أسّس ذراعًا تحت مسمى "قسم إيران"، خشية تراجع كفاءة مقاتليه، وعدم جاهزيّتهم لتنفيذ سيناريو شنّ هجوم داخل الأراضي الإيرانية.
وبيَّن الموقع الإخباري أن "جهود الذراع الجديدة بسلاح الجو، ستُوجَّه طوال 7 أيام في الأسبوع و365 يومًا في العام، لمعالجة الملف الإيراني الذي يشهد زخمًا، في ظل التدهور الأمني الناجم عن عمليات المنظمات الموالية لإيران في اليمن والعراق ولبنان وسوريا والضفة وغزة".
وقال إن المشروع النووي الإيراني سيصبح على رأس أولويات الذراع الإيرانية الجديدة بسلاح الجو الإسرائيلي.
ونقل عن مصادر عسكرية أن الخطوة جاءت للتأكيد لإيران والولايات المتحدة على حدٍّ سواء، على أن إسرائيل جادة في معالجة التهديد النووي الإيراني من جانب، وعمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط بوجه عام.
وأضافت أن "لدى إسرائيل قناعة بأن واشنطن مترددة بشأن هذا الملف، وأن تل أبيب كانت تأمل أن تجد خطوات أمريكية قويّة ضد إيران التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط".
تراجع الكفاءة
الموقع أشار، الليلة الماضية، إلى أن تجربة العام الماضي، التي شهدت انضمام مقاتلين جويّين ومشغّلي طائرات من دون طيار إلى الاحتجاجات الاجتماعية المناهضة لخطة الإصلاحات القضائية، انعكست على كفاءة الطيارين المقاتلين إبّان الحملة العسكرية على قطاع غزة، وسط مخاوف من عدم الجاهزية لسيناريو العمل بعيدًا عن الحدود.
ونقل عن مصادر عسكرية أن تلك الاحتجاجات التي شارك فيها جنود وضباط احتياط تركت آثارًا سلبية على مستوى كفاءتهم، وأنه كان يتعيّن التغلّب على تلك العقبة، لا سيما فيما يتعلّق بالأدوار الحساسة مثل: قائدي المقاتلات، ومشغلي الطائرات المسيّرة.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تجدّد الاحتجاجات عقب الحرب، واحتمال عودة الطيارين للانضمام إليها على حساب الخدمة، في وقت كلّف فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلًّا من رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بمعالجة هذا الملف الحسّاس.
التردد الأمريكي
وأشار الموقع إلى أن سببًا آخر دفع إلى تشكيل الذراع الإيرانية بسلاح الجو، وهو تردد الولايات المتحدة فيما يتعلّق بالملف الإيراني، سواء على صعيد ما وصفته بالإرهاب، أو ما يخصّ البرنامج النووي الذي تطوّره طهران.
ونبّه إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم وضع مخططات موثوقة تحسبًا للخيار العسكري المستقبلي ضد إيران، مشيرة إلى أن التعامل مع سيناريو التهديد الإيراني دفع قائد سلاح الجو، اللواء تومير بار، لإصدار أوامر بتشكل "قسم إيران"؛ لتركيز الموارد والاستعدادات بشكل حصري لتفعيل الخيار العسكري، الذي يشمل مهاجمة المشروع النووي الإيراني.
وأوضح أن تدشين هذه الذراع يدور في ذهن قائد سلاح الجو منذ فترة طويلة، إلا أنه أصبح مصطلحًا رسميًّا بالجيش منذ الأحد الماضي فقط.