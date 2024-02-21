ما دلالة تدشين سلاح الجو الإسرائيلي "الذراع الإيرانية"؟

كشف موقع "واللا" العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي أسّس ذراعًا تحت مسمى "قسم إيران"، خشية تراجع كفاءة مقاتليه، وعدم جاهزيّتهم لتنفيذ سيناريو شنّ هجوم داخل الأراضي الإيرانية.

وبيَّن الموقع الإخباري أن "جهود الذراع الجديدة بسلاح الجو، ستُوجَّه طوال 7 أيام في الأسبوع و365 يومًا في العام، لمعالجة الملف الإيراني الذي يشهد زخمًا، في ظل التدهور الأمني الناجم عن عمليات المنظمات الموالية لإيران في اليمن والعراق ولبنان وسوريا والضفة وغزة".

وقال إن المشروع النووي الإيراني سيصبح على رأس أولويات الذراع الإيرانية الجديدة بسلاح الجو الإسرائيلي.

ونقل عن مصادر عسكرية أن الخطوة جاءت للتأكيد لإيران والولايات المتحدة على حدٍّ سواء، على أن إسرائيل جادة في معالجة التهديد النووي الإيراني من جانب، وعمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط بوجه عام.

وأضافت أن "لدى إسرائيل قناعة بأن واشنطن مترددة بشأن هذا الملف، وأن تل أبيب كانت تأمل أن تجد خطوات أمريكية قويّة ضد إيران التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط".