ملك الأردن يهنئ رئيس الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

وتمنى العاهل الأردني، خلال الاتصال، أن "يبارك الله هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".

كما هنأ الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة القيادات الجديدة "بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات.. معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم"، وفقا للوكالة الإماراتية.

وأكد العاهل الأردني على "الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع الأردن مع دولة الإمارات والحرص المتبادل على ترسيخها".