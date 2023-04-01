ملك الأردن يهنئ رئيس الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة
تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتمنى العاهل الأردني، خلال الاتصال، أن "يبارك الله هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".
كما هنأ الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة القيادات الجديدة "بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات.. معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم"، وفقا للوكالة الإماراتية.
وأكد العاهل الأردني على "الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع الأردن مع دولة الإمارات والحرص المتبادل على ترسيخها".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن "شكره لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنياً للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الاستقرار".