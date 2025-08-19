روبوتات متفجرة وغارات جوية.. إسرائيل تكثف هجماتها شمال غزة

شنَّ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، غارات مكثفة على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومناطق شمال مدينة غزة، بعد تقارير إسرائيلية عن عودة القوات الإسرائيلية في تلك المناطق بهدف تدمير بنى تحتية لحركة حماس.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف بالطائرات وقذائف الدبابات على بلدة جباليا النزلة وجباليا البلد شمال قطاع غزة، كما نفذ الجيش عمليات نسف بواسطة روبوتات متفجرة في المناطق ذاتها.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن لواء غفعاتي في الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات في بلدة جباليا لتدمير بنى تحتية تابعة لـ"حماس" فوق الأرض وتحتها.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطبق نموذج بلدة بيت حانون في جباليا، في إشارة لتدمير الجيش الإسرائيلي لبيت حانون الواقعة أقصى شمال القطاع، حيث أعلن تدمير كتيبة عسكرية تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس فيها.

كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، وهو الحي الذي يتعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية باجتياح مدينة غزة.

كما قصف عدة أهداف في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات إطلاق نار من قبل الطائرات المسيّرة (كواد كابتر) التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة.