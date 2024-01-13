مبادرة لتنظيف مراكز الإيواء في غزة بعد تكدس النفايات

وأضاف عابد أن المخيم تعرض لقصف عنيف وعمليات برية خلفت دمارا كبيرا في جميع مناحي الحياة، مع شح المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، إضافة لخروج المنظومة الصحية عن الخدمة وهو ما أدى لموت مئات الجرحى جرّاء عدم تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح أن المبادرة التي بدأها مع مجموعة من أصدقائه تقوم على تنظيف الشوارع ومراكز الإيواء التي امتلأت بأكوام القمامة، مع غياب طواقم النظافة والبلديات المسؤولين عن تنظيف هذه الأماكن، إضافة لإزالة أثار القصف الإسرائيلي لهذه المواقع.

وبين عابد أن المبادرة بدأت من مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا، وهو مستشفى قيد الإنشاء لجأ إليه آلاف المدنيين من النازحين، وتعرض للقصف الإسرائيلي.

وأشار الناشط المجتمعي إلى أن المبادرة تأتي للتخفيف عن النازحين من خلال توفير أماكن إقامة نظيفة.