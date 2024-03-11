السعودية تؤكد دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

رحبت المملكة العربية السعودية، الأحد، بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها.

وعبرت الخارجية السعودية عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق المصالحة الوطنية، بحسب البيان.