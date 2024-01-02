المرصد: إسرائيل تستهدف مواقع في ريف درعا بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي قصفاً طال مواقع في محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وقال المرصد السوري إن الجيش الإسرائيلي قصف 5 مواقع في محيط بلدتيْ "حيط"، و"سد الوحدة"، وأطراف بلدة "الشجرة" في حوض اليرموك غربي درعا.

وطال القصف الإسرائيلي كذلك منطقة "الأحراش" غربي بلدة "الشجرة" التابعة لحوض اليرموك، وأطراف منطقة "الرفيد" بريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاء الاستهداف الإسرائيلي، بحسب المرصد، بعد إطلاق مجموعات مدعومة إيرانيًا صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في الجولان السوري.

واستهدفت إسرائيل الأراضي السورية 46 مرة، منذ الحرب على غزة، 18 منها استهدافات برية بقذائف صاروخية، و28 جوية، وفق المرصد.