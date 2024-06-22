الأمن الأردني يضبط ويفكك متفجرات مخزنة في منزل بالعاصمة عمان

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم السبت، نجاح فرق المتفجرات في ضبط وتفكيك كميات من المتفجرات تم تخزينها داخل أحد المنازل في العاصمة عمان.

وتعاملت الأجهزة الأمنيّة، وفق بيان، مع "قضية تحقيقية" في منطقة "ماركا الجنوبية" شرقي العاصمة عمّان، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أشارت لقيام مجموعة أشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل المنزل.

وأشار البيان إلى أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية إصابات تذكر.

ولم يقدم بيان الأمن العام الأردني أي معلومات حول أصحاب المنزل الذي تم تخزين المتفجرات داخله أو هوية الأشخاص الذين قاموا بذلك.