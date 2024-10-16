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"قد يغير المعادلة".. حزب الله يكشف عن صاروخ باليستي جديد

"قد يغير المعادلة".. حزب الله يكشف عن صاروخ باليستي جديد
منصة صواريخ تابعة لحزب اللهالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 7:02 م

نشر إعلام ميليشيا "حزب الله" مقطعاً مصوراً يتضمن معلومات عن السلاح الإستراتيجي "قادر-2"، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى.

وحسب وكالة "سبوتنيك" التي قالت إن ذلك الصاروخ "قد يغير المعادلة"، فإن المعلومات الواردة في الفيديو أشارت إلى أن مهندسين في "حزب الله" هم من طوروا هذا السلاح الذي وضع في الخدمة بتاريخ 14 من الشهر الجاري.

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وبحسب الفيديو، فإن الصاروخ الجديد يمتاز بدقة عالية، ويُستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 5 أمتار، مع قدرات تدميرية كبيرة.

وقالت الوكالة إن طول الصاروخ يبلغ 8,6 متر، بينما يصل قطره إلى 620 ملم، ويقدر الوزن الكلي لـ"قادر-2" بـ 3200 كلغ، من ضمنه الرأس الحربي بوزن 405 كيلوغرامات.

ويصل مدى صاروخ "قادر-2" إلى 250 كلم، ما يشير إلى قدرته على الوصول إلى أهداف جديدة قد "تغير المعادلة بالنسبة لتل أبيب"، حسبما نقلت الوكالة عن خبراء.

وأشارت إلى أنه من اللافت أن الصاروخ دخل في الخدمة قبل يومين فقط، وفي ذروة اشتداد المعارك بين الحزب والجيش الإسرائيلي، ما قد يعطي دلالات باقتراب الإعلان عن استهدافات جديدة بواسطة هذا السلاح.

وكان نائب الأمين العام للميليشيا، نعيم قاسم، أعلن، أمس الثلاثاء، أن الحزب لديه الحق في استهداف أي نقطة في إسرائيل، وأنه سيختار النقطة التي يراها مناسبة.

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