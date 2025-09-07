هيئة البث العبرية تكشف عن اجتماع مرتقب بين ديرمر والشيباني

توقّعت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأسبوع الحالي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفقًا لمصادر إسرائيلية وسورية.

والتقى الوزيران سابقاً لبحث أسس اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، ويُشرف على ترتيب هذه الاجتماعات المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي رافقهما في زيارات سابقة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد صرّح قبل نحو أسبوعين بأن بلاده تجري "محادثات متقدمة" مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني.

وأكد الشرع خلال لقاء مع شخصيات إعلامية من العالم العربي رغبته في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع "ترتيبات أمنية" تحافظ على سيادة سوريا وتفتح المجال لاتخاذ خطوات ثقة قد تقود إلى السلام مستقبلًا.

وأوضح الشرع أنه لا يرى إمكانية حالية لإبرام اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، لكنه أضاف أنه إذا كان هذا الاتفاق يخدم مصالح سوريا وشعبها، فلن يتردد في اتخاذ هذه الخطوة.