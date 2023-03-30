البنتاغون: 6 جنود أمريكيين تعرضوا لـ"إصابات دماغية" في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن ستة جنود أمريكيين في سوريا تعرضوا لـ"إصابات دماغية"، خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن "تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية" في الأيام الأخيرة.

ويرفع هذا الإعلان حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أمريكيين.