مقتل 13 شخصا في اشتباكات بمخيم نازحين بدولة جنوب السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 13 شخصًا لقوا حتفهم في نزاع نشب بين طائفتين عرقيتين بمخيم تديره المنظمة الدولية ويؤوي نازحين في شمال دولة جنوب السودان.

وبدأت الاشتباكات، بين أفراد من الطائفتين يقيمون في المخيم بمدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، أمس الخميس بمقتل رجل طعنًا.

وقال بن مالور المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان: "أشارت التقارير الأولية للبعثة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20، يتلقى بعضهم العلاج في مستشفى البعثة.. وفي وقت لاحق اليوم تأكد مقتل عشرة أشخاص آخرين".

ويستضيف المخيم 50 ألف شخص على الأقل. وتذبذبت أعداد المقيمين به منذ قدوم أول مجموعة من الناس في بداية الحرب الأهلية في العام 2013.

وقال وزير الإعلام في ولاية أعالي النيل، لوك سعد الله، إن الأعداد زادت بعد فرار نحو 3000 شخص من القتال في السودان المجاور إلى المخيم في الأسابيع الماضية.