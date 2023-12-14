عقوبات بريطانية أمريكية تستهدف الدعم الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عن عقوبات تستهدف إيران وعلاقاتها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تخوضان حرباً ضدّ إسرائيل.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، كشفت لندن النقاب عن آلية جديدة تعزّز قدراتها على استهداف صنّاع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم العدائية" في المملكة المتحدة أو في الخارج.

وبمناسبة دخول هذه الآلية حيّز التنفيذ، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستستهدف الفرع الفلسطيني لفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري في إيران، بحظر السفر وتجميد أصول محتمل، بالإضافة إلى 7 أشخاص مرتبطين بهذه المنظمة أو متّهمين بالعمل على "زعزعة استقرار إسرائيل".