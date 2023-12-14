عقوبات بريطانية أمريكية تستهدف الدعم الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عن عقوبات تستهدف إيران وعلاقاتها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تخوضان حرباً ضدّ إسرائيل.
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، كشفت لندن النقاب عن آلية جديدة تعزّز قدراتها على استهداف صنّاع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم العدائية" في المملكة المتحدة أو في الخارج.
وبمناسبة دخول هذه الآلية حيّز التنفيذ، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستستهدف الفرع الفلسطيني لفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري في إيران، بحظر السفر وتجميد أصول محتمل، بالإضافة إلى 7 أشخاص مرتبطين بهذه المنظمة أو متّهمين بالعمل على "زعزعة استقرار إسرائيل".
ومن بين هؤلاء، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وكان قد تمّ إدراج هذه الوحدة على اللائحة الأمريكية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية" في العام 2019، بينما تشدّد إيران على أنّ أنشطتها في الخارج هي مثال للتعاون الإقليمي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التدخّل الغربي.
كذلك، استهدفت العقوبات ممثلين لحماس والجهاد الإسلامي في إيران.
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل إنّ دعم "فيلق القدس" سمح لحماس والجهاد الإسلامي بالاستفادة من "تحويل مئات الملايين من الدولارات كمساعدات مالية ومن تأمين الأسلحة والتدريب العملاني".
وفرضت الوزارة عقوبات على عضو هذه الوحدة مجيد زارعي، الذي استهدفته لندن أيضاً واتهمته واشنطن بـ"التورّط في دعم (فيلق القدس) لمجموعات مثل حزب الله وحماس".
وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان بالموقف "غير المقبول" من جانب إيران، متهماً إياها بـ"استخدام نفوذها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط".
وشنت حركة حماس في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الدولة العبرية.
ورداً على ذلك، أعلنت إسرائيل الحرب لـ"القضاء" على حماس، وتشن عمليات قصف مكثّف على قطاع غزة، كما بدأت هجوماً برياً في الـ27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدّت العمليات الإسرائيلية إلى مقتل 18787 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.