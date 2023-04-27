تطورات أحداث السودان.. الخرطوم تشهد هدوءاً حذراً في آخر أيام الهدنة

شهدت مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، هدوءاً حذراً في آخر أيام الهدنة التي وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحلق الطيران الحربي فوق سماء العاصمة، ولكن حتى الآن لم ترد أنباء تشير إلى قصفه لأهداف الدعم السريع.