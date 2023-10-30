حماس تنشر رسالة مسجلة من 3 رهائن لنتنياهو

ويمكن رؤية امرأة في الفيديو تطالب نتنياهو بالعمل على اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس، فيما طالبت أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لبدء مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، موجهة حديثها لنتنياهو قائلة "وعدت بإطلاق سراحنا وبدلا من ذلك مازلنا في الأسر، موقفك يعني أنك تريد قتلنا".

وأضافت رهينة أخرى موجهة حديثها لنتنياهو "في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد.. نحن ندفع ثمن موقفك السياسي والعسكري... أطلقوا سراح الفلسطينيين من سجونكم لتحريرنا".

وكانت قد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، اليوم الإثنين، إن 8306 فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينهم 3457 طفلًا، في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن عدد القتلى في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 329 فلسطينيًّا منذ يناير كانون الثاني بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.