الجيش العراقي يعلن مقتل 10 "إرهابيين" في ديالى

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، قتل 10 "إرهابيين" إثر تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارهم، في سلسلة جبال حمرين بالقرب من محافظة ديالى، الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الجيش "وجه ضربة جوية موفقة يوم أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين".

وأشارت في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه في العملية ذاتها الهادفة لمطاردة فلول تنظيم "داعش"، "تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين".