انسحاب قريب من أطراف السويداء.. دمشق تستجيب لمخرجات اجتماع عمّان

قالت مصادر سياسية سورية إن الأيام القليلة القادمة ستشهد انسحابا لقوات وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وكذلك العشائر المساندة لها، من الحدود الإدارية لمحافظة السويداء بشكل كامل، وذلك بناء على مخرجات مؤتمر عمّان الذي استضافته العاصمة الأردنية قبل يومين.

وتفيد المصادر في حديثها لـ"إرم نيوز"، بأنه قبل اجتماع عمّان لم يكن هناك أي جدول زمني واضح للانسحاب، ولكن الاجتماع خلص إلى الطلب من الحكومة السورية تقديم جدول زمني واضح وسريع.

ووفقا للمصادر، فإن السلطات السورية كانت تتريث في تنفيذ الانسحاب بسبب حساسية العلاقة مع العشائر، التي ترفض حتى الآن الانسحاب من أطراف السويداء، وسط خشية السلطات السورية من انقلابها على التفاهمات. وتوضح المصادر أن الأردن أيّد هذه المخاوف التي أبدتها حكومة دمشق.

تغير في المزاج الأمريكي

تشير المصادر إلى أن ملف السويداء تسبب بتغيرات كبيرة في التوجهات السياسية الأمريكية والأوروبية تجاه السلطة في دمشق. ورجحت أن تُترجم هذه التوجهات الجديدة بقرارات كبيرة، بما في ذلك تغيير المبعوث الأمريكي، توماس باراك، وفقا لقول المصادر.

وتدلل المصادر السياسية على هذه التغييرات الحاصلة بأن اجتماع عمّان خرج بالتأكيد على أن التحقيق في مجازر السويداء سيتم بإشراف كامل من "الأمم المتحدة"، وليس كما حدث مع "تحقيقات" الساحل، وذلك بسبب غياب ثقة الأقليات السورية باللجان التي تشكلها السلطات في دمشق.

وتشير المصادر إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي تؤكد التغيير الحاصل، حيث خرج باراك من الاجتماع بتصريحات واضحة وصريحة، مشددا على أن "الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها مهما كان موقعه".

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص أن "سوريا ملتزمة التزاما راسخا بعملية موحدة تحترم وتحمي جميع مكوّناتها وتعزز مستقبلا مشتركا للشعب السوري". وأكد على أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران أساسيان لتحقيق سلام دائم.

كما ركز على أن سوريا ستتعاون بالكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم بما فيها أحداث مستشفى السويداء. وذكر المبعوث الأمريكي أن الرعاية الإنسانية والشمول هما السبيل لمواجهة القوى الساعية إلى تقسيم المجتمع السوري.

وأوضح أنهم ونحن ملتزمون بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى جنوب غرب سوريا لدعم المتضررين من النزاع.

استجابة دمشق

تقول المصادر إن دمشق تلقت الإشارات الجديدة بعد اجتماع عمّان، حيث أصدرت قرارات سريعة هدفها احتواء الموقف وتخفيف الاحتقان والتوتر مع دروز السويداء.

وكشفت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن الخارجية السورية عبر الهيئة السياسية، أصدرت توجيهات بتغيير الخطاب الصادر عن المؤسسات والمسؤولين والإعلام السوري ضد السويداء والدروز، وطالبت بنبذ لغة التحريض وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب "العيش المشترك" والتسامح.

وقالت المصادر، إن السلطات تعي اليوم أن المطلوب هو لغة هادئة وجامعة، تسد الطريق على التدخل الإسرائيلي والانقسامات والشروخ الكبيرة في المجتمع السوري، وبالتالي فإن المطلوب تحاول لملمة الجراح ووقف نزيف الدم.

ولفتت المصادر إلى الزيارة التي أجراها أمس ماهر الشرع، أمين عام رئاسة الجمهورية، إلى البطريرك يوحنا بولس العاشر، لتعذيته بضحايا انفجار كنيسة الدويلعة، مبعوثا باسم الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنوه أن زيارة التعزية التي تأخرت شهرا ونصف الشهر، جاءت في سياق إيصال رسائل داخلية وخارجية على نية الحكومة بالعمل على رأب الصدع مع المكونات السورية.

"على مفترق طرق"

تلفت المصادر إلى التقرير الصادر مؤخرا عن "البنتاغون"، والممتد على سبعين صفحة، والذي يُظهر أن "السلطات السورية تقف اليوم على مفترق طرق"، كما تقول المصادر.

ويشير التقرير بشكل خاص إلى الجيش السوري باعتباره "تحالفا فصائليا هشًّا وفوضويا"، كما يشير إلى انتشار تنظيمات جهادية ومنها "حراس الدين" التي تسعى إلى تعزيز نفوذها على حساب هيئة تحرير الشام.

لذا؛ ترى المصادر أن على دمشق أن تسعى إلى تصحيح كل الأخطاء السابقة، واتباع سياسات جامعة وتشاركية تطمئن الأقليات، ولا تعتمد على الدعم الخارجي على حساب الداخل؛ لأن الحسابات الإقليمية والدولية تتغير باستمرار، على حد قول المصادر.



