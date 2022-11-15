مصر.. "العفو الرئاسي" تخلي سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى "استمرارعملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعملها".

وأكدت "استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد دعا في شهر رمضان الماضي، إلى حوار وطني شامل، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وعلى إثر ذلك، أخلت السلطات خلال الأسابيع الماضية، سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.