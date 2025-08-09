مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء حرب غزة وإنقاذ الرهائن (فيديو وصور)

شهدت شوارع تل أبيب، ليلة السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 60 ألف شخص، احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغّر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورًا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مطالبين الحكومة برفع معاناتهم والإفراج عنهم فورًا.

وشهدت التظاهرات قطع طريق أيالون السريع من كلا الاتجاهين بالقرب من منطقة لاغوارديا، حيث شارك عشرات المتظاهرين في إغلاق الطريق، مطالبين بإنهاء الحرب وإعادة المختطفين جميعهم.

كما نظم الآلاف مسيرة طوارئ حول قاعدة المخيم حاملين المشاعل، في تجمع أقيم بساحة المختطفين بمدينة تل أبيب تزامنًا مع عيد الحب (تو باف)، حيث تحدث أهالي المختطفين والناجون من الأسر، داعين إلى التوصل إلى اتفاق فوري لإنهاء الصراع وتفكيك قرار احتلال غزة.

ودعا إلى هذه المظاهرة منتدى عائلات الرهائن، وتخشى عائلات الرهائن على حياة أبنائهم في حال نفّذ الجيش الإسرائيلي هذه الخطط.