سوريا.. اختطاف 8 من ركاب حافلة متجهة من درعا إلى السويداء

مقاتلون من العشائر والبدو في الحي الغربي من مدينة السويداء،المصدر: AFP
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 3:25 م

أفاد إعلام سوري محلي، اليوم الأحد، باختطاف 8 أشخاص من حافلة متجهة من محافظة درعا إلى محافظة السويداء، جنوبي سوريا.

ونقل موقع "درعا 24" الإخباري عن مصادر محلية قولها إن "حافلة تقل ست نساء ورجلين تعرضت لعملية خطف قرب بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، أثناء قدومها من أشرفية صحنايا باتجاه محافظة السويداء".

 وأشار الموقع إلى أن مسلحين اعترضوا الحافلة وهي في طريق العودة.

وكانت سيارة مدنية تقلّ أشخاصاً من السويداء تعرّضت صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين قرب المنطقة ذاتها، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، وفق الموقع نفسه.

وأشرفية صحنايا تقطنها غالبية درزية، حيث شهد الجنوب السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية حالة من التوتر على خلفية اشتباكات السويداء التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وذكرت قناة "سوريا الآن" أن مهجّرا من عشائر السويداء اختطف حافلة نقل ركاب في منطقة كحيل شرقي درعا خلال توجهها من بلدة صحنايا إلى السويداء.

وأضافت أن "الخاطف لديه أسير عند فصائل السويداء ويريد مقايضتهم عليه" مشيرة إلى أن "عدد المختطفين ثمانية أشخاص وهم بحالة جيدة".

