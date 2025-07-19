الشرع يحذر من "الاستقواء بالخارج" لحسم صراعات داخلية سورية (فيديو)

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "الاستقواء بالخارج" في حسم الصراعات الداخلية في سوريا، وقال إن "الدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كل بقعة من الأراضي السورية".

وقال الشرع في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة".

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وأضاف أن "على الجميع أن يتفهم أن هذه اللحظة تتطلب وحدة الصف الكامل من أجل تجاوز ما نمر به جميعا والحفاظ على أرضنا وبلدنا".

وتابع الشرع أن "الدولة وقفت إلى جانب السويداء بعد تحرير سوريا وحرصت على دعمها إلا أن البعض أساء للمدينة ودورها في الاستقرار الوطني".

وأشار الرئيس السوري إلى أنه "مع خروج الدولة من بعض المناطق بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشن هجمات انتقامية ضد البدو وعائلاتهم، وهذه الهجمات التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء".

وتأتي كلمة الشرع بعد ساعة من إعلان الرئاسة السورية وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء.