"موت تحت الركام".. مسؤولون يروون فاجعة غزة

تشهد محافظتا غزة وشمال القطاع عمليات إبادة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، بالإضافة إلى تدمير المنظومة الصحية بالكامل وإخراج المستشفيات عن الخدمة، بعد حصارها واقتحامها واعتقال كوادرها الطبية وتجريف عدد منها.

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، إلى أن "المنظومة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة جرى تدميرها بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي حاصرها لعشرات الأيام، وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية عنها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المنطقة بالدبابات والآليات العسكرية، واعتقل الكوادر الطبية منها، وقام بتجريفها وارتكاب مجازر بحق الجرحى والنازحين داخلها، مثلما فعل في مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة شمالي غزة".