"وين نروح؟".. سكان غزة يبحثون عن الملاذ

وسط توقعات بهجوم إسرائيلي على قطاع غزة، سيكون الأسوأ على الإطلاق، لا يجد كثير من أهالي القطاع ملاذاً قد يلجؤون إليه، وتتصاعد المخاوف من تجدد المآسي الإنسانية التي يعانيها القطاع الذي يُعد أكثر مناطق العالم من حيث الكثافة السكانية.

"وين نروح؟ وين نروح؟". يقول محمد بريص (55 عاماً).

وتنقل وكالة رويترز عن الرجل أنه لا يعرف أي ملاذ يحتمي، وهو الذي فر من منزله القريب من خط مواجهة محتمل ليحتمي بمتجره، لكنه تعرض للقصف في واحدة من مئات الضربات الجوية وقذائف المدفعية التي تقصف غزة بالفعل.

ويستعد الفلسطينيون لهجوم على نطاق غير مسبوق على القطاع المكتظ، يفوق الدمار الذي حدث في الجولات السابقة، بحيث يصبح الناجون منه معدمين دون مأوى أو ماء أو كهرباء أو مستشفيات أو طعام، حسب رويترز التي أشارت إلى أن غزة لا تحوي ملاجئ مخصصة للحماية في أوقات الحرب.