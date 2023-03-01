قناة عبرية تكشف عن خطة إسرائيلية لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة مروعة

وقالت إنه "بعد حرب الخليج عام 1991، أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، بتجهيز دورية من هيئة الأركان العامة لاغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، في عملية أطلق عليها اسم "الشيخ عتيد".

وعارض العملية رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء أوري ساغي، الذي كانت وحدة النخبة تحت قيادته، وكذلك قائد الوحدة المقدم دورون أفيتال، الذي عارض بشدة العملية على أساس أن فرص نجاحها كانت ضئيلة، وأن هناك مخاطر كبيرة على حياة المنفذين الإسرائيليين.

وبحسب القناة العبرية، فإنه وفقا لخطة العملية، كان من المفترض أن تتوجه قوة الفرقة المسؤولة عن تنفيذ مهمة الاغتيال إلى العراق باستخدام مروحيتين عسكريتين من القوات الجوية، بحيث تتحرك الفرقة باتجاه منطقة العملية، وهناك تنقسم لفريقين: فريق تمويه على بُعد مئات الأمتار من الهدف، بينما يتمركز الفريق الآخر على بعد حوالي 12 كم منه، ويكون مسؤولا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع.