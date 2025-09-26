"فاينانشال تايمز": بلير قد يتولى رئاسة مجلس إشرافي لـ"السلطة الانتقالية" في غزة

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أنّ اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير طُرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".

وبحسب مصادر الصحيفة، يسعى بلير لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.

أخبار ذات علاقة بعد التهجير و"ريفييرا".. هل تنهي خطة ترامب الجديدة حرب غزة؟

وشارك بلير في اجتماع عُقد أواخر أغسطس/ آب برئاسة ترامب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة وخطط ما بعد الحرب للمنطقة.

وذكرت الصحيفة في يوليو/ تموز أن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وأكد المعهد أن أيًا من محادثاته مع مختلف الجهات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب لم تتضمن فكرة الترحيل القسري للسكان من المنطقة.